СМИ: Россия намерена сменить посла в Турции

Россия планирует назначить новым послом в Турции Сергея Вершинина, который в настоящее время занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин», — написал «Коммерсант» ссылкой на свои источники.

Он сменит Алексея Ерхова, который занимал этот пост с 2017 года.

Вершинин с марта 2018 года был заместителем министра иностранных дел, ранее руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 2011 года он также был спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию. С 2017 года Вершинин возглавлял российскую делегацию на переговорах в астанинском формате.