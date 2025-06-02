Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может негативно отразиться на переговорах в Стамбуле 2 июня, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что на этом фоне принимать комплексные решения, в том числе, вокруг прекращения огня, станет намного сложнее.

«То, что произошло вчера, — попытка шантажа. Или даже отмены переговоров. Переговоры продолжатся несмотря на действия ВСУ, но они не останутся без ответа», — предупредил депутат.

Политик заметил, что массированная атака дронов заметно подрывает даже то небольшое доверие российской стороны к украинской, что не может не повлиять на ход переговоров.

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

«Это сильно осложнит принятие правильных решений. Не отдельно о прекращении огня, а всех в комплексе», — считает Чепа.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.