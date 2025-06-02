В Госдуме оценили влияние атаки беспилотников ВСУ на переговоры в Стамбуле

Несмотря на украинские провокации, в том числе налет БПЛА на российские аэродромы, Москва продолжает стремиться к мирному урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В этих регионах расположены авиабазы, где базируется стратегическая авиация. Дроны были завезены туда на фурах, они вылетали прямо из них.

Владимир Зеленский взял на себя ответственность за удары БПЛА, отметив, что операцию возглавил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По словам Алексея Чепы, в России понимают, что Украина не случайно выбрала такое время для атаки, надеясь «оказать давление на российскую делегацию» на предстоящих в Стамбуле переговорах.

«Кто-то рассчитывал, что переговорный процесс будет сорван, но он продолжается. Мы всегда были за мирное урегулирование и стоим на этом. Мы видим, какие задачи ставят Зеленский и его покровители, поэтому, несмотря ни на что, мы вели и будем вести страну к мирной жизни», - подчеркнул парламентарий.

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

Сегодня в Стамбуле должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Российскую делегацию, которая уже прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую - министр обороны страны Рустем Умеров.