Польские власти сегодня настолько "пропитаны русофобией", что их отношение к России после прошедших в этой стране президентских выборов не поменяется. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее председатель Государственной избирательной комиссии Польши сообщил, что кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий избран президентом Польши, он одержал победу над представляющим правящую Гражданскую коалицию мэром Варшавы Рафалом Тшасковским во втором туре выборов главы государства.

"Оба кандидата один краше другого - в кавычках, они оба жуткие русофобы. Поэтому для нас ничего не поменяется", - сказал Джабаров.

Он отметил, что Навроцкий - сторонник консервативной политики, ему близки идеи президента США Дональда Трампа. При этом, по словам сенатора, президент в Польше является "номинальной фигурой".

Ермак выступил с заявлением после победы Навроцкого на выборах в Польше