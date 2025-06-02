Встреча делегаций планируется во дворце Чираган в Стамбуле под председательством главы МИДа Турции.

Ожидается, что перед началом контактов Хакан Фидан выступит перед СМИ со вступительным словом. Кроме того, турецкая делегация останется на площадке переговоров.

Ранее дворец Чираган проверили на наличие взрывных устройств. Территорию обследовали сотрудники служб безопасности, в том числе, с помощью собак. У входа во дворец установили турникеты, где будут проводить тщательную проверку всех входящих, пишет РИА Новости.