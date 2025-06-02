Назвавший регион РФ исторической родиной мигрантов депутат объяснился

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Халид Таги-Заде извинился за сравнение ХМАО с исторической родиной мигрантов. Свое объяснение российский парламентарий опубликовал во «ВКонтакте».

Он отметил, что назвал российский регион исторической землей для узбеков, делая предположение.

«Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть», — написал Таги-Заде.

Он подчеркнул, что своей репликой пытался разрядить спорную ситуацию между депутатом Михаилом Селюковым и замом губернатора Всеволодом Кольцовым (парламентарий заявлял о тысячах роженицах-мигрантках, замглавы округа утверждал, что их 603).

До этого стало известно, что общественный деятель Михаил Ниц (Маваши) рассказал, что в Ямало-Ненецкий автономный округ планируют завезти 1500 мигрантов.