Появилась информация об одном из участников переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет присутствовать на втором раунде переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Планирует подключиться», — ответил источник агенства на вопрос об участии главы МИД Турции в переговорах 2 июня.

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Сообщается, что переговоры представителей Москвы и Киева начнутся в 13:00 по московскому времени.