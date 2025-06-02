Появилась информация об одном из участников переговоров России и Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет присутствовать на втором раунде переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Планирует подключиться», — ответил источник агенства на вопрос об участии главы МИД Турции в переговорах 2 июня.
Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России
Сообщается, что переговоры представителей Москвы и Киева начнутся в 13:00 по московскому времени.