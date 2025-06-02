Украинские переговорщики прибыли в Турцию

Украинские переговорщики прибыли в Стамбул, где состоится второй раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий, пишет Telegram-канал «Укринформ».

«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с россиянами запланирована на вторую половину дня», — говорится в сообщении.

Встреча делегаций России и Украины должна состояться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 мск. Российские представители прибыли в Стамбул накануне вечером.

Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

2 июня замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям по условиям возможного перемирия.

Ранее сообщалось, что площадку для переговоров Москвы и Киева в Стамбуле проверяют на наличие бомбы.