Киевский режим стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения в преддверии ожидающегося 2 июня второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью - однозначное тому подтверждение", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины, глава делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев "не против" встречи с российской стороной, но до ее начала ждет от Москвы меморандум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным. Он подчеркнул, что сейчас главное - продолжить процесс прямых переговоров.

Владимир Зеленский 1 июня сообщил, что украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вновь возглавит Умеров.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня.