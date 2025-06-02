В Госдуме призвали регионы активнее заняться профилактикой нападений собак
Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин призвал российские региональные власти активнее заняться профилактикой нападений собак на людей.
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«В принципе, полномочия такие мы субъектам дали. Есть активные губернаторы, есть губернаторы, которые побаиваются этой темы. Но у них просто ещё горя, наверное, не случилось... Губернаторы должны активнее участвовать в этой работе», — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что Минприроды России обязано доделать работу в соответствующей сфере в рамках поручений президента России Владимира Путина.
«Не должны наши граждане, а тем более дети, страдать от нападений собак, которые без хозяев или с хозяевами находятся на улице», — подчеркнул Кобылкин.
17 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после нападения собак на восьмилетнего мальчика в Перми.
В апреле в Общественной палате России не поддержали законопроект о защите людей от нападений бездомных животных.