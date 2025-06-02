В Госдуме призвали регионы активнее заняться профилактикой нападений собак

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин призвал российские региональные власти активнее заняться профилактикой нападений собак на людей.

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Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«В принципе, полномочия такие мы субъектам дали. Есть активные губернаторы, есть губернаторы, которые побаиваются этой темы. Но у них просто ещё горя, наверное, не случилось... Губернаторы должны активнее участвовать в этой работе», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Минприроды России обязано доделать работу в соответствующей сфере в рамках поручений президента России Владимира Путина.

«Не должны наши граждане, а тем более дети, страдать от нападений собак, которые без хозяев или с хозяевами находятся на улице», — подчеркнул Кобылкин.

17 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после нападения собак на восьмилетнего мальчика в Перми.

В апреле в Общественной палате России не поддержали законопроект о защите людей от нападений бездомных животных.