Руденко высказался об альтернативных Стамбулу площадках

Альтернативные Стамбулу площадки для проведения переговоров между представителями России и Украины в настоящий момент не требуются.

© Министерство иностранных дел Российской Федерации

Об этом РИА Новости сказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Предлагать же в такой момент какие-то альтернативные площадки, как мне представляется, не совсем рационально», — подчеркнул он.

Ранее Руденко сказал, что российская сторона надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле.