В ГД готовят законопроект о возрождении в России доходных домов

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о подготовке законопроекта о возрождении в России доходных домов.

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Об этом пишет ТАСС.

«В нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что до революции в России 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве приходилось на доходные дома.

Ранее первый заместитель председателя профильного комитета ГД по строительству и ЖКХ анонсировал начало строительства многоквартирных деревянных домов в России.

На совещании в Совете Федерации обсудили развитие деревянного домостроения. Участники мероприятия, в частности, напомнили, что возведение таких домов призвано помочь регионам выполнять программы переселения из аварийного жилья.