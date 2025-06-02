На «Госуслугах» задумали создать кнопку безопасности

В Госдуме предложили создать на главной странице портала «Госуслуги» кнопку безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Отмечается, что система «Кнопка безопасности» призвана создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующего звонка. С ее помощью россияне смогут сообщать о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.

Законопроект внесут на рассмотрение в ГД в понедельник, 2 июня.

Ранее сообщалось, что Минцифры решило искать альтернативу кодам из СМС как способу сменить пароль от аккаунта на портале «Госуслуги», отказавшись от СМС с кодом. В качестве альтернативы пользователям предложат использовать биометрические данные, банковские приложения или совершить визит в МФЦ, чтобы сменить пароль от аккаунта на портале.