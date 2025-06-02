Путин назвал приоритетом активное использование Байконура

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю 70-летия космодрома Байконур.

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Путин назвал Байконур легендарным, уникальным ракетным полигоном - он стал первой космической гаванью планеты.

"Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее - приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам", - отметил глава государства.

"Создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, - это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма", - подчеркнул президент. "Здесь, на Байконуре, начался отсчет новой эры в истории человечества, здесь мечты превратились в реальность", - сказал он.

Именно отсюда в 1957 году была запущена ракета с первым искусственным спутником Земли, а 12 апреля 1961 года с Байконура стартовал первый космонавт Юрий Гагарин.

Всего на счету Байконура свыше 2,5 тысячи пусков. С его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов.

"Вклад космодрома в международный научно-технический прогресс, действительно, богатейший, его невозможно переоценить", - подчеркнул Путин.

И сегодня Байконур - это один из крупнейших и самых современных космодромов в мире, один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнерства, отметил глава государства.

"На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа", - сказал президент. "Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами", - заверил он.

Ранее Путин поручил организовать стажировки на космодромы Байконур и Восточный для студентов, обучающихся на направлениях ракетостроения и космической промышленности.