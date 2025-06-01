МИД: РФ ведет тщательное расследование подрывов в Брянской и Курской областях

Компетентные органы РФ проводят тщательное расследование подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, его результаты будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время его результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание", - заявили в министерстве.