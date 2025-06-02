Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины

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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины.

Лавров провел телефонный разговор с Рубио
© РИА Новости
«В ходе беседы был проведён подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям... Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили планы по возобновлению прямых переговоров России и Украины.

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