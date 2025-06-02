Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины.

«В ходе беседы был проведён подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям... Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили планы по возобновлению прямых переговоров России и Украины.