Мединский рассказал о своем настроении перед переговорами с Украиной
Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что пребывает в хорошем настроении перед переговорами с украинской делегацией, которые пройдут в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что переговоры между Киевом и Москвой состоятся, несмотря на последние события. Они будут проведены во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 по местному времени.
Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле
Российская делегация прибыла в Стамбул вечером в воскресенье, 1 июня.