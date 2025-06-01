Мединский рассказал о своем настроении перед переговорами с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что пребывает в хорошем настроении перед переговорами с украинской делегацией, которые пройдут в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры между Киевом и Москвой состоятся, несмотря на последние события. Они будут проведены во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 по местному времени.

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

Российская делегация прибыла в Стамбул вечером в воскресенье, 1 июня.