Мединский может провести ряд встреч в Стамбуле

Помимо участия в переговорах с украинскими представителями глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский может провести еще ряд встреч в Стамбуле. Об этом сообщает агентство ТАСС.

© Российская Газета

По данным источника агентства, у Мединского запланирован ряд контактов на полях переговоров, однако с кем именно, не уточняется.

В настоящее время российская делегация уже выехала из своего отеля и отправилась к месту проведения встречи - во дворец Чираган. Как ожидается, старт переговорам даст глава МИД Турции Хакан Фидан, который выступит со вступительным словом.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 16 мая также в Стамбуле. Тогда представителям России и Украины удалось договориться об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", а также подготовке и обмене меморандумами о прекращении огня.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона представит свой меморандум 2 июня. Именно с этой целью в Стамбул и прибыла делегация РФ.

Украина свое участие во встрече подтвердила лишь в воскресенье. Накануне стало известно, что российская делегация получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта.