Переговоры России и Украины планируются 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

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Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили представители МИД Турции.

— Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган, — цитирует турецких дипломатов РИА Новости.

Российская делегация уже вылетела в Стамбул на предстоящие консультации. Кроме того, лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Украиной подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих консультаций.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах, в свою очередь сообщил, что передал Мединскому меморандум об урегулировании конфликта. По данным западных СМИ, этот документ включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами».