Президент России Владимир Путин запланировал заседание Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Смотри» со ссылкой на заявление журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Источник отметил, что заседание планируется провести на следующей неделе — в начале июня. Также в планах главы государства совещание с членами правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путина получал информацию о происшествиях в Брянской области на протяжении всей ночи. Он получал доклады от ФСБ и представителей МЧС.