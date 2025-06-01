Песков: Москва заинтересована в продолжении «ремонта» отношений с США

Москва заинтересована продолжать «ремонт» отношений с США, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспонденты попросили представителя Кремля прокомментировать слова президента США Дональда Трамп, в которых тот призвал Москву «не играть с огнем».

Песков подчеркнул, что в РФ внимательно следят за словами американского лидера. Он добавил, что реагировать на эту риторику следует спокойно.

«Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы», — уточнил пресс-секретарь.

По его словам, в интересах России — продолжать «ремонт» двусторонних российско-американских отношений.