В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал чудовищным преступлением против мирных граждан чрезвычайное происшествие (ЧП) с поездом в Брянской области. Его реакцию публикует RT.

Парламентарий отметил, что целью злоумышленников стали семьи и дети.

«Звериную злобу террористы вымещают на беззащитных людях, проявляя ненависть ко всему живому, к мирному будущему, к детям как наивысшей ценности», — сказал Белик.

Он выразил соболезнования родственникам жертв.

«Злорадство»: Захарова назвала трагедией ЧП в Курской и Брянской областях

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в регионе трехдневный траур в связи с произошедшим.

По последним данным, трагедия на железнодорожном полотне в Брянской области унесла жизни семи человек, еще 73 гражданина пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.