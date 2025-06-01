В Кремле внимательно следят за высказываниями Трампа

Кремль внимательно отслеживает любые заявления президента США Дональда Трампа и реагирует на них спокойно.

Москва прежде всего соблюдает свои национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.