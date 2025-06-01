В Кремле внимательно следят за высказываниями Трампа
Кремль внимательно отслеживает любые заявления президента США Дональда Трампа и реагирует на них спокойно.
Москва прежде всего соблюдает свои национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы - и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений", - сказал он, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за высказываниями президента США Дональда Трампа и как на них реагируют.