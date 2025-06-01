Захарова прокомментировала ЧП в Курской и Брянской областях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедией произошедшее в Курской и Брянской областях.

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Она отметила, что ее поражает реакция на произошедшее в Курской и Брянской областях со стороны Украины, которая выдает «болезненность, злорадство».

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— Произошла трагедия, правоохранительные органы РФ проводят набор необходимых следственных действий. Что касается международного аспекта, все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили, — приводит слова дипломата ТАСС.

1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский состав. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как теракт. В результате трагедии пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».