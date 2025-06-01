Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Конкретных договоренностей о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Об этом в интервью телеканалу «Россия» сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В интервью Ушакова спросили, «есть ли движение ко встрече» Путина и Трампа.

«Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Идея, понятно, витает в воздухе, когда будут какие-то результаты, которые могли быть обсуждены на президентском уровне... Должна быть тщательная подготовка к этой встрече», — сказал Ушаков.

Он добавил, что пока неясно, когда может произойти встреча двух лидеров.

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Помощник президента отметил, что прежнее телефонное общение президентов РФ и США было полезно и «уже дает некоторый результат». Оно приводит к договоренностям, «которые реализуются, и потом будут реализовываться».