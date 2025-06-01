В МИД заявили о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях перед вторым раундов переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

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«Таких совпадений — наверное, они где-то были в мире, — но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы», — подчеркнул дипломат.

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Мирошник подчеркнул, что серия инцидентов перед встречей 2 июня в Стамбуле вызывает «очень серьезную обеспокоенность» у Москвы.

Ранее Следственный комитет России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях. Как сообщается, Главное следственное управление по поручению председателя СК Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о терактах на железной дороге.