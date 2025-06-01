Путин обсудил с главой РЖД и губернатором Брянской области ЧП с поездом

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым в связи с крушением поезда в регионе.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он, добавив, что "глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге".

Представитель Кремля также сообщил, что президент всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС.

Напомним, вечером 31 мая на перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области обрушился автомобильный мост. В это время под конструкцией оказался пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП погибли семь человек, пострадали минимум 66.

Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда произошел "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", - написала в своем Telegram-канале Московская железная дорога.

Уголовное дело по факту крушения моста и гибели пассажиров поезда в Брянской области переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.