Песков рассказал о действиях Путина после ЧП с поездами

Президент России Владимир Путин в течение всей минувшей ночи получал доклады от ФСБ и МЧС о происшествиях в Курской и Брянской областях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал о работе Путина, общаясь с журналистами в воскресенье.

«Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях»,— сказал представитель Кремля.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила журналистам, что подрывы мостов расследуются по статье УК РФ о теракте.