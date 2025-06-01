Три подрыва на железной дороге: Марков раскрыл пугающие последствия

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал три подрыва на железной дороге в Брянской области, Курской области и под Мелитополем в Запорожской области, которые произошли вечером 31 мая и ночью 1 июня.

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Как отметил эксперт, два подрыва могут быть характеризованы как диверсии, потому что были подорваны грузовые поезда, а подрыв в Брянской области - "чистый террористический акт, потому что опора моста была подорвана прямо перед пассажирским поездом". Марков также напомнил, что в результате подрыва в Брянской области погибли 7 человек, несколько десятков пострадали.

"Цель теракта - чтобы Россия в знак протеста прервала мирные переговоры с Стамбуле", - указал политолог.

По мнению Маркова, Владимир Зеленский рассчитывает, что после этого президент США Дональд Трамп обвинит Россию в срыве переговоров и возобновит поставки оружия Украине.

Также, отметил эксперт, Зеленский хочет, чтобы Трамп поддержал ввод войск стран НАТО на Украину и прикрыл их системами ПВО США.