Джабаров: подрыв моста может сорвать переговоры

Подрыв моста в Брянской области выгоден Киеву, который хочет сорвать переговоры с Россией, за ним может стоять Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Такое мнение высказал ТАСС замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

В Совфеде прокомментировали подрыв моста и крушение поезда в Брянской области