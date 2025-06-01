Джабаров: подрыв моста может сорвать переговоры

Сенатор Джабаров: подрыв моста выгоден Киеву и может сорвать переговоры
Подрыв моста в Брянской области выгоден Киеву, который хочет сорвать переговоры с Россией, за ним может стоять Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Такое мнение высказал ТАСС замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
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"Губернатор сказал, что это был взрыв. Теракт. Кто может стоять за терактом? Сомневаюсь, что посторонние лица. Конечно, это украинские спецслужбы. Через свою агентуру. Это их почерк. Почерк [начальника ГУР Кирилла] Буданова. Это выгодно Украине, которая перед переговорами в Стамбуле хочет сделать ситуацию настолько сложной, что Россия хлопнет дверью. Чтобы сказать, что Россия не договороспособная", - сказал Джабаров.