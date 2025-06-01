Пушков уличил Меркель в ненависти к Европе

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, призывая страны Европы тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов, показывает свою ненависть к континенту. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Ангела Меркель ненавидит Европу», — констатировал Пушков.

Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые нынешним немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе.

Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща.

До этого стало известно, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт намерен представить законопроект о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в ФРГ, на два года.