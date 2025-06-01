В России вступают в силу нормы о передачи сим-карт третьим лицам
Нормы, которые регулируют процедуру передачи сим-карт третьим лицам, вступают в силу на территории России с 1 июня.
Сим-карты, зарегистрированные на физлицо, могут быть переданы лишь ближайшим родственникам — родителям, братьям и сёстрам (также сводным), бабушкам и дедушкам, детям и внукам.
Закон о противодействии мошенничеству в соответствующей сфере был подписан главой государства Владимиром Путиным 1 апреля текущего года.
Поход за новой сим-картой или выгодным тарифом может обернуться неприятными сюрпризами. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT о хитростях, с которыми сталкиваются покупатели в салонах сотовой связи.