Интрига в ключевой ставке и в Стамбуле: чего ожидать на этой неделе

На понедельник 2 июня в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров России и Украины.В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится в Москве с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером.

Настоящей цифровой столицей России на предстоящей неделе станет Нижний Новгород: 2 июня здесь начнется юбилейная X конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), а 5-6 июня город примет Первый Глобальный цифровой форум, который соберет представителей международных и региональных организаций, госструктур, бизнеса и научного сообщества.

Более двух тысяч IT-экспертов и 170 компаний из 115 стран станут участниками этого масштабного мероприятия.В Казахстане состоятся праздничные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею комплекса "Байконур" — 2 июня 1955 года директивой Генштаба ВС СССР была утверждена штатная структура Научно-исследовательского испытательного полигона №5 и именно эта дата считается днем основания космодрома.11-классники в этот день будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике, а 5 июня им предстоят испытания по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранному языку.

Вечером стартует III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", который продлится до 6 июля.3 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет заседание правкомиссии по делам соотечественников за рубежом.В этот же день на Литературном обеде, который по традиции будет дан накануне книжного фестиваля "Красная площадь", объявят финалистов Национальной литературной премии "Большая книга", в Музее Победы откроется выставочный проект "Артек: 100 лет счастливого детства", а на следующий день, 4 июня, в Национальном центре "Россия" состоится концерт, посвященный юбилею этого Международного детского центра.

Дело, которое может заинтересовать армию поклонников многопользовательских онлайн-игр "Мир танков" и "Мир кораблей", будет слушаться в Таганском районном суде Москвы: на 3 июня запланировано его заседание по обращению Генпрокуратуры РФ с требованием о запрете деятельности компании "Леста" — издателя этих компьютерных игр. Напомним, что в апреле 2025 года активы компании были этим судом арестованы.

Премьер-министр Словении Роберт Фицо отправится в этот вторник с визитом в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а в Республике Корея будут выбирать президента страны — на 3 июня назначен основной день голосования.В среду 4 июня начнет работу XI Книжный фестиваль "Красная площадь", который завершится 7 июня — в этот день лауреат двух премий "Большая книга" Захар Прилепин презентует свой новый роман "Тума", рассказывающий о российском казачестве середины XVII века.

В Дипломатической академии МИД РФ пройдут традиционные "Тарлевские чтения", посвященные новой архитектуре многополярного мира, а в Российской академии наук начнется пленарное заседание VII Московского академического экономического форума (МАЭФ 2025), где представители научного сообщества будут рассчитывать траекторию динамичного сбалансированного социально-экономического развития страны.5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды и День эколога, неудивительно поэтому, что именно в этот день в Москве начнет работу XVI Международный форум "Экология".

В мероприятиях и дискуссиях ведущей общественной площадки страны по вопросам защиты окружающей среды примут участие председатель Общественного совета АНО "Центр содействия природоохранным инициативам "Экология", глава экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России, депутат Госдумы Николай Валуев; заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев; министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов; президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие спикеры.

Одновременно начнется работа II Форума тружеников села, мероприятия которого в течение двух дней пройдут как в Совете Федерации, так и в Национальном центре "Россия". С участниками форума — делегатами из всех субъектов РФ встретятся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководители других федеральных министерств и ведомств, чтобы обсудить главные вопросы, волнующие сельских жителей, и выработать конкретные решения по улучшению их жизни. В рамках Форума на Тверской площади в центре Москвы откроется фермерская ярмарка и состоится награждение победителей Национального органического конкурса.

На этот же день анонсировано начало двухдневного визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Армению, а в Душанбе начнет работу Совет глав правительств стран СНГ.А вечером в киноконцертном комплексе "Мосфильм" состоится Церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (АНО "ИРИ").Сразу два мероприятия стартуют в этот четверг в Чите: Забайкальский международный кинофестиваль (до 8 июня) и Забайкальская неделя моды.

В Брюсселе министры обороны стран-членов НАТО под председательством генсека альянса Марка Рютте обсудят подготовку к саммиту организации и планы увеличения военных расходов.Главная интрига 6 июня будет в руках Центрального банка Российской Федерации, который на традиционном пятничном заседании совета директоров примет и в 13:30 по московскому времени огласит свое решение по ключевой ставке. Через полтора часа после этого начнется пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, где будет объяснено, какие показатели кредитной и экономической активности, а также инфляции определили решение руководства главного банка страны. Подогревает интригу то, что несмотря на консенсус среди аналитиков относительно скорого смягчения "жесткой" денежно-кредитной политики ЦБ, никто не может уверенно сказать, когда начнут снижать ключевую ставку — уже на этом заседании, на следующем — 25 июля, или она продержится на уровне 21% до осени. Ещё одна интрига дня — футбольная — ожидает нас на главной спортивной арене "Лужников", где сборная России проведет товарищеский матч со сборной Нигерии.

Команда из Африки, в отличие от большинства других, с которыми встречались наши футболисты за последние полтора года, в последнем по времени апрельском рейтинге ФИФА находится на весьма высоком 43-м месте из 211-ти. Россия занимает в этом списке 35-ю позицию, а значит силы сборных практически равны и предсказать результат игры столь же сложно, как и решение ЦБ по ключевой ставке.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в этот день выступит на презентации инвестиционного и туристического потенциала Дагестана.

6 июня ещё и Пушкинский день России – 226-ю годовщину со дня рождения поэта отметят не только по всей стране, но и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет День русского языка. Кроме того, в Москве торжественно объявят и наградят победителей литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина — молодых прозаиков и поэтов, а в шестистах километрах от столицы, в селе Большое Болдино Нижегородской области во второй раз состоится Большой международный фестиваль искусств "Пушкин без границ", который продлится три дня.Резонансное дело о серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, будет слушаться в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Обвинения предъявлены гражданину Украины и выходцу из этой страны, ныне гражданину Румынии.

В субботу 7 июня на площадке "Live Арена" звезды российской эстрады выступят на юбилейной 20-й церемонии национальной премии "Муз-ТВ.Легенда", а на стадионе "Сапсан-Арена" стартует X Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол", который продлится до 15 июня и завершится финальным матчем Чемпионата мира по футболу среди артистов и гала-концертом.

В воскресенье 8 июня православные празднуют День Святой Троицы, отмечаемый в пятидесятый день после Пасхи.В Новосибирске откроется Международный летний театральный фестиваль, который продлится до 22 июня, а в Москве студентов театральных вузов и молодых актеров из разных регионов страны ждет старт образовательных программ VII Фестиваля "Фабрика Станиславского", организатором которого по традиции выступает Московский Губернский театр, а художественным руководителем -- народный артист России Сергей Безруков.

В этот же день, 8 июня, авиакомпания Red Wings совместно с российским представительством Министерства туризма Израиля запустит регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив.