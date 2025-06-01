В Госдуме объяснили, каким иностранным компаниям будут не рады

В марте 2025 года президент Владимир Путин поручил кабмину проработать условия возможного возвращения компаний из недружественных стран в Россию. Законопроект, устанавливающий порядок возврата иностранных брендов в Россию и ограничивающий обратный выкуп активов Госдума может рассмотреть уже в июне во втором и третьем чтениях. Согласно поправкам, иностранные компании смогут вернуть активы только при согласии нового владельца и ведомств. Вместе с законодателями «Парламентская газета» выясняла, какие бренды в ближайшее время могут вернуться в нашу страну.

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Россия должна обеспечить защиту отечественных производителей при возвращении западных брендов, заявил 6 мая Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком. «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более, если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — сказал российский лидер, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Напомним, 18 апреля глава государства поставил перед кабмином задачу утвердить список покинувших Россию после начала специальной военной операции иностранных компаний. В него войдут сведения об условиях ухода брендов из России, их акционерах, участниках и бенефициарных владельцах. Перечень таких компаний нужно будет регулярно обновлять. Данное поручение главы государства поступило по итогам мартовского пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом в Минфине заявили, что базовым критерием возвращения иностранных компаний станет соблюдение рыночных условий. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. «Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — приводит слова Яковлева ТАСС.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей направила в Правительство и Администрацию Президента РФ предложения по условиям возвращения в страну иностранного бизнеса. Об этом 14 мая сообщил РБК. Одним из обязательных условий возвращения западного бизнеса в Россию должно стать нахождение более 50 процентов акций иностранной компании у российских резидентов, считают в РСПП. Кроме того, зарубежные компании должны передать права собственности на технологии и «обеспечить присутствие в России всех элементов управленческо-производственно-интеллектуальной цепочки».

Впрочем, упор на технологическую составляющую в вопросе возвращения не совсем корректный, считает председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Думаю, это не вполне универсальный шаг, потому что, если мы, допустим, берем автомобилестроение, то, конечно, локализация на территории нашей страны предполагает и трансфер технологий. Но если бы это произошло в соответствии со специальными институционными контрактами, которые эти компании заключали ранее, то после их ухода мы могли бы выпускать эти комплектующие. Но получилось наоборот», — напомнил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Обещанной локализации достигнуть не удалось, притом, что все иностранные компании пользовались налоговыми преференциями. Поэтому сейчас «давать новые возможности под обещание входить на льготных условиях на наш рынок» нет никакого смысла, полагает законодатель.