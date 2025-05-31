Владимиру Зеленскому необходимо купить книгу Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы осознать причину своего нравственного падения и катастрофу Украины. Такой совет дал депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Депутат сказал, что рекомендовал бы Зеленскому купить книгу русского классика Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она помогла бы ему осознать свои поступки.

«Раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради "высшей" цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна», — сказал Шеремет.

По его словам, чтение романа Достоевского дало бы возможность Зеленскому осознать причину своего нравственного падения, и найти смелость признать себя виновным в бедах Украины.

Накануне Зеленский посетил в Киеве литературный фестиваль и купил книгу «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи» Альдо Андреа Касси.