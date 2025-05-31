Россия меньше всего заинтересована в смерти Владимира Зеленского, поскольку он должен быть осужден за многочисленные преступления на ее территории. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает NEWS.ru.

Депутат сказал, что Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ. При этом Россия не заинтересована в смерти Зеленского, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден.

«Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек он заказал в России, сколько убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник.

Ранее в Госдуме рассказали, что замышляет Запад против Зеленского.