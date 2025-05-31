В Госдуме раскрыли, почему Россия не заинтересована в смерти Зеленского

Майк Габриелян

Россия меньше всего заинтересована в смерти Владимира Зеленского, поскольку он должен быть осужден за многочисленные преступления на ее территории. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает NEWS.ru.

В Госдуме раскрыли, почему Россия не заинтересована в смерти Зеленского
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Депутат сказал, что Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ. При этом Россия не заинтересована в смерти Зеленского, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден.

«Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек он заказал в России, сколько убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник.

Ранее в Госдуме рассказали, что замышляет Запад против Зеленского.

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