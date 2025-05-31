Запад планирует уничтожить Владимира Зеленского из-за слишком большого количества неудобных подробностей. Так считает депутат Госдумы Андрей Колесник, пишет NEWS.ru.

Парламентарий заявил, что Зеленский слишком много знает о деталях украинского кризиса, и это не устраивает западных политиков.

«У Запада есть желание его уничтожить. Слишком много подробностей вылезет, которые Западу очень неудобны», — сказал Колесник.

Он уверен, что «в нужный момент» Зеленского прикажут «убрать».

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В середине мая похожее предположение высказал первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что Зеленского «немедленно пустят в расход, как только наметятся зримые очертания окончания войны». Поэтому Зеленский не желает прекращать конфликт.