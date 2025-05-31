В Госдуме возмутились кандидату в депутаты из «какого-то азербайджанского аула»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился выдвижению муниципальным депутатом на выборах в Воркуте уроженца Азербайджана Джалила Сулеймана оглы Рафиева. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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«Родился в каком-то азербайджанском ауле, имеет 8 классов образования и два ларька. Бизнес идет хорошо, депутатство не за горами», — сыронизировал он.

Ранее депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили в Россию из-за его высказываний антироссийской и русофобской направленности.