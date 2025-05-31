В МИД РФ высказались об индийско-пакистанском конфликте

Москва рассчитывает, что напряженность между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем и не отразится на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат заметил, что в настоящее время подготовка к саммиту ШОС находится в начальной стадии, конкретные мероприятия не обсуждаются.

«Мы надеемся, что нынешняя напряженность в двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем, и это никоим образом не отразится на предстоящих заседаниях в рамках ШОС», — подчеркнул Руденко.

По его словам, в рамках ШОС есть договоренность о том, что страны-члены не выносят на площадку организации свои двусторонние проблемы.

Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Почему обострился конфликт двух ядерных держав?

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.