В Кремле назвали главную ошибку Макрона

Можно только выразить сожаление в связи с тем, что глава Франции Эммануэль Макрон не понимает реального положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, Франции по-прежнему кажется, что от России можно чего-то добиться путем давления.

«Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел», — заметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу «совсем не верится».