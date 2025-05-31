Песков: если жена дает пощечину мужу, это не просто так

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит в самолете, отметил, что жена не дает пощечину мужу просто так.

"Вы знаете, я все-таки убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макронов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста ВГТРК Павла Зарубина прокомментировать произошедшее. "С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело", - уточнил представитель Кремля.

Ранее американское агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах Макрон все еще находится внутри самолета, в этот момент появляется рука его жены, хотя ее саму не видно. Она быстро подняла руку к лицу мужа, будто дав пощечину. BFM TV добавляет, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.