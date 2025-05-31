В МИД РФ рассказали о позиции КНР по Украине

Китай с пониманием относится к позиции России относительно украинского кризиса. В Пекине считают, что мирного урегулирования можно достичь, лишь устранив первопричины конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Руденко сделал заявление на международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Она состоялась в Пекине.

Дипломат отметил, что во время переговоров стороны затронули ряд международных вопросов, включая ситуацию на Украине, «которая волнует сейчас всех, в том числе и наших китайских друзей».

Он отметил, что российская сторона представила свое мнение по урегулированию кризиса и в КНР это восприняли с пониманием.

«Наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что первопричины конфликта связаны с ненормальной ситуацией в сфере безопасности, сложившейся из-за постоянного расширения НАТО на восток.

На этой неделе Зеленский заявил, что Пекин прекратил продажу беспилотников Украине.