Политики ЕС рассматривают вопрос о поставке вооружений на Украину накануне переговоров Москвы и Киева, чтобы сорвать диалог с Россией. Так считает депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет АиФ.

Парламентарий напомнил, что киевский режим регулярно обстреливает территорию России, поскольку ему невыгоден мир.

«Мирные переговоры, мирное решение вопроса — это смерть для верхушки Киева. Они борются за себя. Украинцы для них не важны - их уже давно как дрова в топку кидают, свои личные судьбы для них важнее», — сказал депутат.

По его словам, по этой причине Киев оттягивает и срывает переговоры. Колесник отметил, что это доказывают и регулярные теракты на территории России, организуемые киевским режимом.

Большинство стран ЕС также не заинтересованы в мирных переговорах, считает Колесник.

«Они не просто подстрекают Украину, они еще и снабжают ее оружием, продолжают это делать», — заключил депутат.

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