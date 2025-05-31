В Госдуме заявили, что ЕС подстрекает Киев к срыву переговоров с Россией

Майк Габриелян

Политики ЕС рассматривают вопрос о поставке вооружений на Украину накануне переговоров Москвы и Киева, чтобы сорвать диалог с Россией. Так считает депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет АиФ.

В Госдуме выступили с обвинением в адрес ЕС
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Парламентарий напомнил, что киевский режим регулярно обстреливает территорию России, поскольку ему невыгоден мир.

«Мирные переговоры, мирное решение вопроса — это смерть для верхушки Киева. Они борются за себя. Украинцы для них не важны - их уже давно как дрова в топку кидают, свои личные судьбы для них важнее», — сказал депутат.

По его словам, по этой причине Киев оттягивает и срывает переговоры. Колесник отметил, что это доказывают и регулярные теракты на территории России, организуемые киевским режимом.

Большинство стран ЕС также не заинтересованы в мирных переговорах, считает Колесник.

«Они не просто подстрекают Украину, они еще и снабжают ее оружием, продолжают это делать», — заключил депутат.

Ранее эксперт объяснил, почему гонка вооружений опасна для экономики ЕС.

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