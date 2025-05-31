Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин предупредил Запад, что Россия не потерпит пиратство и дискриминацию в Балтийском море. Все попытки задержать танкеры с российской нефтью будут пресекаться.

Барбин отметил, что Запад должен отказаться от курса на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией. Только тогда напряженность спадет и обстановка на Балтике нормализуется.

«Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — сказал дипломат.

По его словам, заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды являют собой пример «беззастенчивого лицемерия».

В МИД предостерегли НАТО от попыток контролировать Балтийское море

Посол напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Датские проливы гарантированы действующим международным правом и юридическими обязательствами Дании. Дискриминация и односторонние ограничения приведут к тому, что мир станет еще ближе к «неконтролируемому развитию событий».