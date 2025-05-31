Шведские власти настойчиво пытаются убедить собственное население в том, что Россия якобы является «опасным внешним врагом». В Стокгольме не желают признавать истинные причины украинского кризиса и предпочитают нагнетать русофобскую истерию. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Дипломат сказал, что правящая коалиция Швеции решила придерживаться жесткого конфронтационного курса в отношении России. Стокгольм беспрецедентно поддерживает киевский режим и стремится к милитаризации.

«Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию», — заявил Беляев.

По его словам, шведские власти не желают знать истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада. Вместо этого они распространяют небылицы о «неспровоцированной российской агрессии», якобы угрожающей всей Европе.

«Россия Швеции не угрожала и не угрожает», — добавил посол РФ.

Ранее сообщалось, что 26 мая Стокгольм получил ноту протеста на фоне нападения с использованием дрона на посольство России в Швеции.