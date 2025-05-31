Положение Украины становится все более сложным с каждым днем, и если она не согласится на мирное разрешение конфликта, то рискует потерять Одессу, Сумы, Харьков и другие регионы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, давая оценку прогнозу американского экономиста Джеффри Сакса, как сообщает ТАСС.

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Парламентарий отметил, что высказывание Джеффри Сакса по поводу Одессы исходит от человека сведущего и компетентного, способного давать точные прогнозы. Однако, подчеркнул он, с самого начала было ясно, что затягивание процесса дипломатического урегулирования конфликта лишь усугубляет положение Украины.

По мнению депутата, подобная ситуация сохранится, "пока правительство Зеленского демонстрирует чрезмерную эмоциональность и незрелость".