"Потеряют Одессу и Харьков": в Государственной Думе предупредили Украину о плачевных последствиях отказа от мирного урегулирования
Положение Украины становится все более сложным с каждым днем, и если она не согласится на мирное разрешение конфликта, то рискует потерять Одессу, Сумы, Харьков и другие регионы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, давая оценку прогнозу американского экономиста Джеффри Сакса, как сообщает ТАСС.
Парламентарий отметил, что высказывание Джеффри Сакса по поводу Одессы исходит от человека сведущего и компетентного, способного давать точные прогнозы. Однако, подчеркнул он, с самого начала было ясно, что затягивание процесса дипломатического урегулирования конфликта лишь усугубляет положение Украины.
По мнению депутата, подобная ситуация сохранится, "пока правительство Зеленского демонстрирует чрезмерную эмоциональность и незрелость".