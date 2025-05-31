Небензя назвал не устраивающие РФ условия на переговорах с Украиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы. Трансляция велась на сайте ООН.

«Нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение Восточного фронта», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что для разговора об урегулировании конфликта нужно сперва обсудить его параметры и условия, а потом говорить о режиме прекращения огня.

До этого глава Минобороны Украины Рустам Умеров сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

Небензя выдвинул Украине и Западу условия

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».