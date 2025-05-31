Средства массовой информации в Швеции героизируют граждан страны, которые отправляются участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, зафиксировано доказательство целого ряда случаев, когда шведские граждане присоединялись к украинской стороне в противостоянии с Россией.

«Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных "солдат удачи" домой не вернулись. Вероятно, причиной тому — линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами», — отметил он.

Глава дипмиссии подчеркнул, что такие люди являются ни кем иным, нежели обычными наемниками.

Ранее Беляев сообщил, что двусторонние политические контакты России со Швецией заморожены по инициативе Стокгольма. Это означает сокращение торгового оборота и сведение к нулю культурных и спортивных обменов двух стран.