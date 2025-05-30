Европу ожидает чудовищная и бездумная война, если Германия начнет поставки ракет Taurus Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он указал, что «здравые немецкие политики не хотят втягивания ФРГ в совершенно бездумную и чудовищную войну на Украине».

«А именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставку Taurus киевскому режиму», — сказал Слуцкий, отметив, что РФ прекрасно понимает, что любые операции с этими ракетами невозможны без участия иностранных специалистов.

В связи с этим, по его словам, поставки Taurus Украине означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте.

«Готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — заключил Слуцкий.

Ранее Мерц объявил, что Великобритания, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.