Слуцкий предрек Европе чудовищную войну

Аксинья Кравченко

Европу ожидает чудовищная и бездумная война, если Германия начнет поставки ракет Taurus Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Слуцкий предрек Европе чудовищную войну
© РИА Новости

Он указал, что «здравые немецкие политики не хотят втягивания ФРГ в совершенно бездумную и чудовищную войну на Украине».

«А именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставку Taurus киевскому режиму», — сказал Слуцкий, отметив, что РФ прекрасно понимает, что любые операции с этими ракетами невозможны без участия иностранных специалистов.

В связи с этим, по его словам, поставки Taurus Украине означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте.

«Готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — заключил Слуцкий.

Ранее Мерц объявил, что Великобритания, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

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