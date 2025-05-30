В Думе ответили на слова схиигумена РПЦ об угрозе мусульман

В СМИ распространились слова священника Русской православной церкви (РПЦ) схиигумена Гавриила о большом скоплении мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама. Гавриил назвал их «армией», готовой выполнять приказы муллы, включая убийство людей. Депутат Государственной думы Михаил Матвеев в пятницу, 30 мая, прокомментировал слова священника.

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К своей публикации он прикрепил видеоролик от 2015 года, на котором огромное количество мусульман прорывают ограждения в Москве во время выступлений.

— Сегодня многие русские каналы цитируют слова схиигумена Гавриила о том, что случись посерьезнее выступление такой толпы, «МВД и пикнуть не успеет». Любого, кто видит взявшуюся за несколько лет в стране, казалось бы ниоткуда , «армию вторжения» охватывает ощущение безумства тех, кто это позволил, — говорится в Telegram-канале депутата.

Это не первое высказывание схиигумена Гавриила, которое вызвало широкий общественный резонанс. В конце апреля священник заявил, что обладающие незаурядным талантом дети, которых также называют детьми индиго, на самом деле могут быть одержимы демонами или другими злыми сущностями. Гавриил рассказал, что уже встречался с подобными детьми и даже привел примеры.